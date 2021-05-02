تقرير أميركي: طهران تسعى إلى الهيمنة الإقليمية وتهدد حلفاء واشنطن

وأفاد التقرير الأميركي، الذي أصدرته لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي، وهو أول تقرير في عهد الرئيس جو بايدن، بدعم إيران للحوثيين بالأسلحة والمستشارين لتسهيل شن هجمات على السعودية، مضيفًا أن إيران تؤثر على وتيرة الهجمات التي تشنها المجموعات التابعة لها ضد مصالح واشنطن في العراق، وأن إيران تدعم قوات الحشد العراقية حفاظًا على نفوذها العسكري والسياسي، كما تسعى إيران إلى الحفاظ على استمرار عناصر موالية لها بالحكومة العراقية.

فيما أشار التقرير إلى أن عقوبات واشنطن على طهران أدت إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة الإيرانية.

كما ذكر أن لدى إيران مخزونًا مخيفًا من اليورانيوم منخفض التخصيب، لافتًا إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم تضاعف 14 مرة عن ما حدده اتفاق 2015، بحسب شبكة "إيران إنترناشيونال".

إلى ذلك أشار إلى تزايد تهديدات المجموعات العراقية المدعومة إيرانيًّا على مصالح الولايات المتحدة لكنها تتجنب، بحسب التقرير، التصعيد مع واشنطن لأنها تقيم احتمالات انسحابها إقليميًّا.

وتزامن هذا التقرير مع محاولات الأوروبيين إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران وسط معارضات إقليمية بسبب إغفال اتفاقية عام 2015 جوانب مهمة من دور إيران المزعزع للاستقرار، مثل صواريخها الباليستية وخوض حروب بالوكالة بأكثر من منطقة.

كما أن الأطراف الأوروبية بعد ختام الجولة الثالثة من محادثات فيينا التي تهدف لإقناع طهران وواشنطن بالعودة إلى الاتفاق لا تزال ترى الطريق طويلًا وتقول إنه "لا ضمانات" لنجاح تلك المفاوضات.

وفي حين تتمسك طهران برفع العقوبات دفعة واحدة، لا توافق واشنطن على هذا الطلب، بل فرضت قبل فترة عقوبات على كيانات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

(د ع)