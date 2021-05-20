تقديرات: تهدئة قريبة في غزة

وقال الإعلام الإسرائيلي إن إسرائيل قررت وقف "إطلاق النار أحادي الجانب"، دون أن ترتبط باتفاقيات أو ترتيبات مختلفة مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

لكن، تشير مصادر أخرى بينها ما نقلته قناة "كان" الإسرائيلية عن مصدر مطلع على الوساطة بين إسرائيل وحماس: أن "مصر دفعت الطرفين نحو وقف إطلاق النار أولاً، وبعد ذلك التحدث عن الشروط".

وتذكر مصادر أخرى أن هناك "مسودة اتفاق وقف إطلاق نار حقيقية بين إسرائيل والفصائل. ويدل على ذلك، الاتصالات والزيارات التي قام بها المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، للدوحة والتقى مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية".

على صلة، يشير مراسلنا إلى أنه في حال جرى فعلاً إعلان وقف إطلاق نار أحادي الجانب من طرف إسرائيل، فإنّه من المتوقع أن تلتزم به الفصائل الفلسطينية في غزة. لكنه يبقى إعلاناً غير واضح الملامح، وقد يبقي الباب مفتوحاً أمام تجدد التصعيد.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي "232 فلسطينياً، منهم 65 طفلاً و39 سيدة و 17 مسناً إضافة إلى إصابة 1900 مواطن بجراح مختلفة منها 90 إصابة شديدة الخطورة و500 إصابة في الأجزاء العلوية ومنها 155 إصابة في الرأس والرقبة، كما أن من بين الإصابات 560 طفلاً و 380 سيدة و91 مسنّاً".

فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن مقتل نحو 13 إسرائيلياً وإصابة عشرات آخرين، إثر القذائف من غزة.

(ع م)