تقديراً لجهودهن.. تقديم أكاليل الورود لعضوات المؤسسات النسائية

بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمرأة، نظمت منسقية مؤتمر ستار بالتنسيق مع هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات، محاضرة لعشرات المعلمات.

وتم إلقاء المحاضرة في أكاديمية الشهيدة "فيان أمارا" في مدينة كوباني، بحضور عشرات المعلمات من المقاطعة.

وقبل بدء المحاضرة، وقفت الحاضرات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء المحاضرة باللغة العربية من قبل عضوة مكتب المرأة في هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات، فيدان شيخ أحمد.

وتطرقت فيدان شيخ أحمد في بداية المحاضرة إلى مقاومة المرأة التاريخية، وما يجسده اليوم العالمي للمرأة من مطالبات المرأة بكامل حقوقها المسلوبة والاحتجاج ضد كافة أشكال التهميش والإنكار.

واستشهدت بدور المناضلات الكرديات اللواتي أثبتن وجودهن خلال مراحل المقاومة الكردية، وممن ضحين بأرواحهن لنيل الحرية وتحقيق العدالة للنساء المضطهدات.

بينما أهدت إدارة قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات، عضواتها الموجودات على الحواجز الأمنية، وروداً، تكريماً لجهودهن المبذولة في حماية المنطقة.

وباركت الإدارية في أمن الحواجز لقوى الأمن الداخلي بإقليم الفرات، لينا ويسو الأحمد، خلال تصريح خاص لوكالتنا، حلول اليوم العالمي للمرأة على القائد عبد الله أوجلان وجميع النساء في العالم، وقالت: "نحن عضوات قوى الأمن الداخلي، نعمل بجهد كي نحمي مجتمعنا، ونمنع العدو من احتلال مناطقنا".

قامشلو

فيما زارت عضوات مؤتمر ستار في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، القوات العسكرية وجرحى الحرب وعوائل الشهداء، وقدمن التهاني لهم بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة.

جنار أحمد، الإدارية في مؤتمر ستار بالناحية، أشادت بالدور الكبير الذي أدته وحدات حماية المرأة (YPJ) وقوى الأمن الداخلي - المرأة في دحر "الإرهاب" ونشر الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية النساء في شمال وشرق سوريا.

هذا، وقدمت أمهات الشهداء صورة تذكارية للمناضلات الثلاثة (ساكينة جانسيز، وليلى شايلمز، وفيدان دوغان) إلى عضوات مؤتمر ستار.

كما زارت عضوات مؤتمر ستار في ناحية ديرك، مركز وحدات حماية المرأة وقوات حماية المجتمع - المرأة، وقوات الأسايش وسوتورو ضمن فعاليات الـ 8 من آذار.

تجمّع العشرات من عضوات مؤتمر ستار أمام مركزهم في السوق المركزي وتوجهن إلى المؤسسات والمراكز، وسط ترديدهن شعارات تحيي مقاومة المرأة.

وخلال جولتهن على المراكز والمؤسسات تم تكريم عضواتها وتقديم دروع لهن بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة.

وكان في استقبالهن عضوات قوى الأمن الداخلي - المرأة، وقوات حماية المجتمع - المرأة ووحدات حماية المرأة (YPJ).

وتبادلت عضوات المؤسسات تقديم الحلوى وأكاليل الزهور.

(كروب/ي م)

ANHA