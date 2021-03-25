تقدير إسرائيلي: إسرائيل سترد على استهداف السفينة في بحر العرب 

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، أن "قوات إيرانية أطلقت اليوم، صاروخاً تجاه باخرة إسرائيلية في بحر العرب حيث كانت الباخرة في طريقها من تنزانيا إلى الهند".

وبينت القناة أن "الصاروخ أحدث أضراراً في الباخرة عندما أطلقت باتجاهها صاروخاً وهي في بحر العرب بين عمان والهند، في حين واصلت الباخرة طريقها باتجاه الهند بعد الهجوم".

وبحسب ما ذكرته القناة: "ينظر الأمن الإسرائيلي في تداعيات الهجوم، حيث تشير التقديرات إلى أن إيران تنوي فتح جبهة بحرية ضد إسرائيل في منطقة الخليج وما حولها".

وأشارت إلى أن الهجوم بعد شهر تقريباً من "تعرض سفينة إسرائيلية لانفجار قرب خليج عمان تبين إصابتها بقنبلة وضعتها قوة من الكوماندوز البحري الإيراني".

(ع م)