تقديم وجب العزاء لذوي الشهيدين ألندا محمد ومحمود قادر

وتوجه أهالي مقاطعة كوباني ومجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وممثلين عن الإدارة الذاتية وأعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدين ألندا محمد الاسم الحركي زيلان دستان من الحركة الشيوعية الثورية, والشهيد محمود قادر الاسم الحركي جياكر آمد من قوات الدفاع الشعبي, وذلك في مركز مدينة كوباني.

ولدى وصول الأهالي إلى خيمة عزاء الشهيدة ألندا محمد التي نصبت أمام منزل عائلتها وزينت بصورها، وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

ثم تحدثت الرئيسة المشتركة لمكتب العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات ألماز رومي وقالت بأن "الشهداء هم الذين يضحون بأرواحهم من أجل أن يعيش هذا الشعب بكرامة وسلام على تراب وطنه، ويقع على عاقتنا أن نفعل كل شيء من أجلهم، ولكن مهما فعلنا لا يمكننا أن نعطيهم حقهم".

وأوضحت ألماز رومي بأن المنطقة تمر بمرحلة حساسة لأن جميع الأعداء يريدون احتلال هذه الأرض.

وألقى فرزو محمد والد الشهيدة ألندا محمد كلمة قال فيها بأن "الشهيدة زيلان كانت تريد أن تنال الشهادة وتقديم شيء لهذا الشعب واستطاعت أن تحقق أمانيها".

وبعد الانتهاء من مراسم تقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة ألندا محمد, توجه الأهالي إلى خيمة عزاء الشهيد محمود قادر لتقديم واجب العزاء لذويه.

ونصبت خيمة عزاء الشهيد محمود قادر أمام منزل عائلته في مدينة كوباني, وزينت بصور الشهيد وصور القائد عبدالله أوجلان.

ولدى الوصول وقف الأهالي دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات سليمان سليمان كلمة قال فيها "الشهداء سيبقون خالدين في ذكرانا، والشهيد جياكر آمد ناضل وكافح دفاعاً عن وطنه وشعبه حتى ارتقى إلى مرتبة الشهادة".

وأشار سليمان إلى أنه منذ أشهر والاحتلال التركي يشن حرباً على جبال كردستان وهدفه إبادة الكريلا والشعب الكردي أينما كان، وأضاف "ولكن بوجود أمثال الشهيد جياكر آمد استطاع المقاتلون أن يقفوا في وجه دولة الاحتلال".

وفي ختام كلمته قال سليمان سليمان "نحن شعب شمال وشرق سوريا سنسير على درب شهدائنا وسنرفع راية شهدائنا حتى تحقيق النصر".

ويشار إلى أن الشهيدة ألندا محمد الاسم الحركي زيلان دستان من الحركة الشيوعية الثورية استشهدت بتاريخ 13من حزيران / مايو في قامشلو نتيجة حادثة وقعت أثناء التدريب، والشهيد محمود قادر الاسم الحركي جياكر آمد من قوات الدفاع الشعبي استشهد بتاريخ 13 من حزيران / مايو في منطقة جيلو أثناء مشاركته في التصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان.

(ج ع/ج)

ANHA