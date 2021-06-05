تقديم واجب عزاء لذوي 24 شهيدًا تم تشييعهم سابقًا في كوباني

وتوجه المئات من أهالي مقاطعة كوباني وريفها وممثلون عن الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والعسكري إلى مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني لتقديم واجب العزاء لذوي 24 شهيدًا في خيم نُصبت في مزار الشهيدة دجلة، وزُيّنت بصور الشهداء والقائد عبدالله أوجلان.

بدأت المراسم بوقوف الأهالي دقيقة صمت، ثم تحدث الإداري في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عارف بالي، وقال: "كل شهيد من هؤلاء الشهداء هو مدرسة وكتب التاريخ بدمه، نحن هنا ليس من أجل أن نذرف دموعنا، بل من أجل تجديد عهدنا للشهداء وللقائد عبدالله أوجلان ولحركة حرية كردستان، وكل من يحارب من أجل الإنسانية والحرية، والتأكيد على أننا سنقف معًا ونحارب معًا".

ثم ألقت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الفرات، فرياز بركل، كلمة قالت فيها "الطريق الذي اختاره الشهداء هو الطريق الصحيح، وهو الطريق الذي ينتظرنا جميعًا لأنه طريق الحرية وطريق الأمة الديمقراطية وحرية الشعب الكردي".

وأشارت فرياز بركل إلى أنه "يجب على شعبنا أن يكون يقظًا لأن العدو لن يستطيع احتلال هذه المنطقة عسكريًّا، لهذا يلجأ إلى الحرب الخاصة".

وبدوره ألقى الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي، بكر حج عيسى، كلمة استذكر فيها شهداء حركة التحرر الكردستانية، وقال "عندما بدأت الأزمة في سوريا، تأسست الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بإرادة الشعب، ولكن تتعرض هذه الإدارة إلى هجوم شرس، وبعض الدول تريد انهيار هذه الإدارة وهذا المشروع، لكن على الرغم من هذه الهجمات إلا أن الإدارة تخطو خطوات كبيرة وعظيمة".

وأكد حج عيسى أن "رائحة الحرية والروح الوطنية أصبحت مزروعة في هذا الوطن، وستفشل جميع مخططات العدو الغاشم الذي يحاول كسر إرادة هذا الشعب".

والجدير بالذكر أن الشهداء الذين أقيمت لذويهم مراسم العزاء، استشهدوا في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، إذ ينتمي 6 منهم إلى قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، و15 إلى قوات سوريا ديمقراطية، واثنان إلى وحدات حماية الشعب، وشهيد من قوى الأمن الداخلي الأسايش.

(ج ع/ج)

ANHA