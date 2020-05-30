تقديم واجب العزاء لذوي شهيدين في الطبقة  

وتوافد العشرات من أهالي الطبقة وأعضاء وعضوات من الإدارة المدنية الديمقراطية ودار المرأة ومجلس الطبقة المدني وقوى الأمن الداخلي إلى منزل ذوي الشهيدين عبدالرحمن القاسم، الاسم الحركي عبود الإدلبي المقاتل في صفوف مجلس الطبقة العسكري، وآية باج الاسم الحركي نورجيان من صفوف وحدات حماية المرأة، لتقديم واجب العزاء.

خلال تقديم واجب العزاء تحدث الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في الطبقة موسى العثمان "وصلنا إلى مراحل متقدمة من النضال والكفاح أمام أعين العالم كله، وأصبحنا رمزاً للحرية وشعلة للثورة في صدر كل ثائر، بدماء شهدائنا ارتقينا إلى هذه المرتبة العظيمة وأثبتنا مدى قدرتنا على الدفاع عن أرضنا، وصون مكتسبات شهدائنا الذي رسموا لنا هذا الدرب المقدس".

بدورها رئيسة لجنة المرأة في الإدارة المدنية ولاء الناجي تحدثت "في الأمس كان لنا شرف عظيم نحن نساء منطقة الطبقة أن يحتضن تراب هذه الأرض شهيدتنا الأولى الشهيدة نورجيان، الشهيدة التي أثبتت لكل النساء أن المرأة هي طليعة الثورة والنضال، وهي القائدة التي ترسم استراتيجية التحرر وتكسر القيود التي كبلت النساء على مر عصور من الظلم والقهر والإقصاء".

وانتهت المراسم بالشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي نضال الشعوب ووقوفها في وجه الاحتلال التركي.

(ع أ/سـ)

ANHA