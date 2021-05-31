تقديم واجب العزاء لذوي شهيد من قوات الدفاع الشعبي

وتوجّه اليوم العشرات من أهالي مقاطعة كوباني وريفها ومجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وممثلون عن بعض الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى مسقط رأس الشهيد أحمد بوزان، قرية بيرة كور في ناحية الجلبية جنوب مدينة كوباني، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد.

ونصبت خيمة العزاء أمام منزل عائلة الشهيد، وزُيّنت بصور الشهيد أحمد بوزان.

وبعد وصول الأهالي إلى خيمة العزاء، وقف الجميع دقيقة صمت، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى إيتو كلمة قال فيها "نستذكر في شخصية الشهيد بروسك جميع شهداء الحرية ونقدم العزاء لذويهم، وعندما نتذكر الشهداء نتذكر التاريخ المظلم والأيام المظلمة التي ضحوا بأرواحهم من أجل تغييرها".

وأكد مصطفى إيتو أن "الذين ترعرعوا في مدارس القائد أوجلان ودرسوا فكره وفلسفته ومشروع الأمة الديمقراطية هم الشهيد برسوك وأصدقاؤه".

ثم ألقى قائد مجلس تل أبيض العسكري رياض خلف كلمة قال فيها: "الشهداء قدموا أغلى ما لديهم من أجل مشروع الأمة الديمقراطية، وشهداؤنا صنعوا من أجسادهم جسرًا لكي نعبر إلى الحرية".

وأكد رياض خلف أن "هدف العدو التركي الغاشم احتلال المنطقة".

وفي ختام حديثه قال خلف "نعاهد الشهيد وذويه بأن نمضي على درب شهدائنا حتى آخر قطرة دم في أجسادنا".

ثم تحدثت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كري سبي/ تل أبيض بيريفان إسماعيل وقالت: "دولة الاحتلال التركية تحارب الشعب الكردي أينما وجد، ولكن كما عاهدنا القائد أوجلان وشهداء الحرية سنحمي أجزاء كردستان ونحررها".

وأضافت في ختام حديثها "نتخذ من فكر وفلسفة القائد أوجلان أساسًا، والشهداء قدوة".

وباسم عائلة الشهيد بروسك، تحدث كديم عيدان وقال: "أنحني أمام عوائل الشهداء، وأخص بالذكر أمهات الشهداء اللواتي أنجبن أبطالًا، حين ناداهم الوطن لبوا نداءه".

وأشار كديم عيدان إلى أن الوطن في مرحلة مصيرية، ولا خيار أمامهم سوى المقاومة والنضال.

وفي الختام أكد عيدان أن "قوات سوريا الديمقراطية قوات بطلة باسلة تقود معركة شرسة ضد الأعداء".

يشار إلى أن الشهيد أحمد بوزان، الاسم الحركي بيرسوك كوباني، استشهد في الـ 20 من شهر أيار/ مايو الجاري أثناء مشاركته في التصدي لهجمات الاحتلال التركي على منطقة زاب جنوب كردستان.

(ج ك/ج)

ANHA