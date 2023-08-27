تقديم واجب العزاء لذوي مقاتلة HPG الشهيدة آزادي ستيرك

توافد اليوم، أهالي مدينة الرقة وأعضاء المجالس المدنية والعسكرية، إلى خيمة عزاء المقاتلة في صفوف قوات الدفاع الشعبي، الشهيدة آزادي ستيرك (سهام بوزان)، التي نُصبت أمام منزلها في المدينة؛ لتقديم واجب العزاء لذويها.

واستشهدت المقاتلة في صفوف قوات الدفاع الشعبي، آزادي ستيرك، في 1 تموز 2023، خلال تصديها لهجمات جيش الاحتلال التركي.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مؤسسة الشؤون الدينية علي الصالح كلمة، قال فيها "لماذا تنهمر الدموع والشهيد كما قال الله تعالى لا يموت ولا يحق للحي البكاء على الحي ولا يحق لنا البكاء على الشهيد بل يجب أن نبكي على أنفسنا".

وتابع "يأبى التاريخ وتأبى الأقلام إلا أن تكتب سفراً آخر تخطه المرأة، المرأة التي ضحت بكل شيء؛ بنفسها وأبنائها، فالمرأة منذ القديم قدمت أثمن وأغلى ما تملك في سبيل الحرية والكرامة".

من جانبه، عاهد عم الشهيدة، آزادي ستيرك، عصمان بوزان، الحضور مواصلة درب الشهيدة، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها ورفاقها الشهداء.

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهيدة وتسليمها لذويها، وسط ترديد هتاف "الشهداء خالدون".

(أم/ ل م)

ANHA