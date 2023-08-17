تقديم واجب العزاء لذوي مقاتل قوات الدفاع الذاتي

توافد أهالي منطقة تل كوجر وقراها وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وعضوات مؤتمر ستار وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، ووجهاء تل كوجر إلى خيمة عزاء الشهيد المقاتل في قوات الدفاع اذاتي، فارس محمد الإبراهيم؛ لتقديم واجب العزاء لذويه.

بدأت مراسم تقديم واجب العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل كوجر، أحمد حسين، كلمة عزّى فيها ذوي الشهيد وأثنى على تضحيات الشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس لتنعم المنطقة بالأمن والاستقرار، وطالب بالوفاء لهم.

وشدد "لحماية مبادئ وقيم الشهداء علينا التكاتف والوحدة لإفراغ جميع المخططات الرامية إلى استهداف مكتسبات ثورتنا".

كما ألقت عضوة مؤتمر ستار، علا محمد المفلح، كلمة، عزّت فيها ذوي الشهيد وأكدت أن "الأوطان تبنى بالتضحيات وشهداؤنا أثبتوا ذلك بإخلاصهم لشعبهم".

وعاهدت الشهداء بمواصلة النضال والمقاومة على خطاهم حتى تتحقق الأهداف التي ضحوا من أجلها في بناء سوريا ديمقراطية.

من جانبه، ألقى الرئيس المشترك لشعبة التموين في تل كوجر، محمود الصالح، كلمة عزّى خلالها ذوي الشهيد واستذكر الشهداء. وقال: "ثورتنا ثورة ديمقراطية مبنية على أخوة الشعوب لذا علينا أن نكون حذرين ونبذل المزيد من الجهود والنضال في سبيل حمايتها ونحقق حرية القائد الأممي عبد الله أوجلان".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد وتسليمها لذويه، وسط ترديد "الشهداء خالدون".

(ب ش/ف)

ANHA