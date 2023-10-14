تقديم واجب العزاء لذوي الشهيدين جميل وإسماعيل

استُشهد عضوا قوات مكافحة المخدرات، جميل شيخ نعسان وإسماعيل حسن في القصف الذي شنّه جيش الاحتلال التركي على أكاديميّة قوات مكافحة المخدّرات في ديرك في الـ 8 من تشرين الأوّل الجاري.

ونصب مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين والشهباء خيمة العزاء للشهيدين في ساحة قرية أحرص في مقاطعة الشهباء، وتوافد إليها ممثّلو الأحزاب السياسيّة والمؤسسات المدنيّة وقوى الأمن الداخلي ومهجّرو عفرين وأهالي الشهباء.

وخلال المراسم، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء، مصطفى علوش، كلمةً قدّم خلالها العزاء لذوي الشهيدين وأكد "تسعى دولة الاحتلال التركي بهجماتها على المنطقة إلى كسر إرادة الشعب الكردي وإبادته، لكنّنا كشعب نشأ على أفكار القائد آبو، نعاهد بالانتقام لشهدائنا والسير على خطاهم".

كما ألقت عضوة قوات مكافحة المخدّرات، عائشة علي شيخ حمزة، كلمةً أشارت خلالها إلى استشهاد 29 عنصراً من قوات مكافحة المخدّرات في الأكاديميّة التي كانت تضمّ 59 عنصراً وتابعت كلمتها قائلةً: "نعاهد بالسير على خطا رفاقنا الشهداء والدفاع عن أرضنا وتحقيق أحلام وأمنيات رفاقنا الشهداء".

كما ألقى أحمد سلام، كلمةً باسم الإدارة الذاتيّة، قدّم خلالها العزاء لذوي الشهداء وقال: "سننتقم لشهدائنا، وعلينا أن نتّحد ونتكاتف بجميع مكوناتنا لدحر وإفشال هذه المخططات".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقتي الشهيدين وتسليمهما إلى ذوي الشهيدين وسط ترديد "الشهداء أحياء لا يموتون".

(ز ش/ر)

ANHA