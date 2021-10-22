تقديم واجب العزاء لذوي الشهيدين حمزة وفارس في كوباني

زار اليوم، المئات من أهالي مدينة كوباني خيمة العزاء لكل من الشهيدين فارس مزي وحمزة حمزة وذلك في قريتي بوغاز وكورك جنوب كوباني.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء العديد من الكلمات منها كلمة مجلس عوائل الشهداء والتي ألقيت من قبل عضوة مؤتمر ستار في مدينة كوباني عدلة بكر قائلةً" ننحي إجلالاً وإكراما لأرواح الشهداء الذين طالتهم يدر الغدر والخيانة، ندين تلك الخيانة التي تمارس ضد شعوب المنطقة".

وأضافت عدلة أن ثمن الحرية باهظ وأنهم سيقدمون الغالي والنفيس في سبيل نيلها، مؤكدةً السير على خطا الشهداء والانتقام من أيادي الغدر والخيانة.

أما الناطقة باسم منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، مزكين خليل، فقالت " الكل يعلم أن ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المدنيين، في البداية هاجموا بيد مرتزقة داعش وجبهة النصرة ولكن الدولة التركية هزمت وتريد تحقيق مآربها عن طريق هذه الاستهدافات".

وأشارت مزكين إلى أن الدولة التركية مرة أخرى أظهرت وجهها الحقيقي فبعد احتلال مناطق من سوريا تسعى لاحتلال المزيد ويتضح ذلك من التهديدات الأخيرة التي توجهها إلى شعوب المنطقة.

واستشهد كل من الشهيد حمزة حمزة والشهيد فارس مزي في استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارتهما بحي كوباني الجديد في الـ 20 من الشهر الجاري.

(س ع/ف)

ANHA