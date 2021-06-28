تقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة شرفين في ديرك

خيمة عزاء المقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة، الشهيدة شرفين عباس الاسم الحركي شرفين أكين، التي استشهدت أثناء قيامها بمهامها العسكرية في مدينة ديرك، نصبت في قرية كرا صوري فقه بمنطقة كوجرات.

وفي مراسم تقديم واجب العزاء وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة حسن عبيد كلمة قال فيها: منطقة كوجرات قدمت خيرة شبابها وشاباتها دفاعاً عن الكرامة ولتحقيق الحرية، وهذا يدل على وطنية أهلها وتمسكهم بقضيتهم العادلة".

عبيد وخلال كلمته تقديم بالعزاء لذوي الشهيدة وطالب لهم بالصبر والسلوان.

وبدورها قالت القيادية في وحدات حماية المرأة فيان زاغروس، في كلمة لها:" يجب أن يدرك العالم أجمع بأننا سنحرر ونسقي الأجزاء الكردستانية الأربعة بدمائنا حتى تحقيق الاستقرار والعيش بكرامة على أرضنا التاريخية".

وأضافت فيان" نجدد عهدنا بأننا على الوعد باقون حتى تحقيق هدفنا مهما كلفنا من تضحيات، ولن نندم لحظة في التضحية في سبيل كرامة شعبنا".

كما تحدثت باسم مؤتمر ستار في منطقة ديرك العضوة شادية يوسف وحيت أمهات الشهداء اللواتي قدمن فلذات أكبادهن للدفاع عن القضية والوطن وترابه.

وفي كلمة باسم أسرة الشهيدة شرفين، عاهد قهرمان عباس بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر.

والدة الشهيدة شرفين وتحت خيمة العزاء، أدت أغنية وأهدتها للشهيدة شرفين، لتتعالى في الخيمة زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

بعدها سلمت وثيقة الشهيدة إلى ذويها.

(ع ع /سـ)

ANHA