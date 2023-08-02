حضر مراسم تقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة روناهي قاري التي نظّمت في قرية يارماز جنوب مدينة كوباني، أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية وشخصيات من الأحزاب السياسية.

واستشهدت المقاتلة في صفوف قوات الدفاع الشعبي، روناهي قاري (يلدز شاهين بوطان) أثناء تصديها لهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا بباشور كردستان في 22 حزيران العام الجاري.

بدأت المراسم بالوقف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عادل حج كرعو كلمة، أكد فيها "منذ فجر التاريخ وهم يحيكون المؤامرة ضد هذا الشعب المسالم، وفي عصرنا الحالي عندما ظهر القائد عبد الله أوجلان وأيقظ بفكره وفلسفته شعوب المنطقة، تآمروا عليه، وحاولوا القضاء مرة أخرى على الوجود التاريخي لشعب المنطقة، لكن شهداءنا لقنوا المتآمرين دروساً في التضحية والفداء".

وفي ختام كلمته عاهد الشهداء بالسير على خطاهم حتى تحقيق النصر الذي ضحوا بأرواحهم في سبيله.

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة وتسليمها إلى ذوي الشهيدة روناهي قاري من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، وسط زغاريد الأمهات وترديد شعارات "المقاومة حياة".

(ن ك/د)

ANHA