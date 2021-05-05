تقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة نشتيمان بيوند

تجمّع العشرات من أهالي ناحية الدرباسية في مجلس الناحية لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة نشتيمان التي استشهدت في مدينة السليمانية بباشور كردستان بعد صراع طويل مع مرض السرطان في الـ 3 من أيار الجاري.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في الدرباسية، عدلة مصطو، كلمة قدمت فيها التعازي لعائلة المناضلة نشتيمان بيوند، وقالت "الشهيدة نشتيمان بيوند، هي شهيدة كردستان، وناضلت في أجزاء كردستان من أجل الشعب الكردي وقضيته".

كما أكدت أنهم مستمرون في النضال على نهج الشهداء.

وباسم عائلة الشهيدة نشتيمان بيوند، ألقى زوجها، مظلوم باز، كلمة خلال مراسم العزاء قال فيها "نشتيمان ربت أولادها على حب الوطن والوطنية، ثم التحقنا جميعًا بصفوف الثورة، لنناضل من أجل شعبنا".

وبيّن باز أن الشهيدة نشتيمان كانت متعلقة جدًّا بفكر وفلسفة القائد أوجلان وكانت تحلم أن تراه يومًا، عشقها وحبها للقائد دفعها إلى الانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الشعبي.

واختتم باز حديثه بالتأكيد على متابعة النضال والسير على خطا الشهيدة نشتيمان وجميع شهداء الحرية.

ويذكر أن نشتيمان بيوند الاسم الحقيقي "شاهين جيهاني"، هي من روجهلات "شرق كردستان"، وأُجبرت على ترك ديارها مع عائلتها بسبب الضغوطات التي كانت تتعرض لها من قبل السلطات الإيرانية، ثم انتقلت إلى باشور كردستان "جنوب كردستان"، وهناك وبعد أن التحق أولادها بصفوف حركة التحرر الكردستانية، التحقت هي وزوجها أيضًا بصفوف الحركة، وخلال ثورة روج آفا ناضلت في مناطق روج آفا، وخاصة في سري كانيه، وريف الدرباسية.

(أح)

ANHA