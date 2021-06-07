تقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة من قوات الدفاع الشعبي آزدا دلبرين

وتوجه أهالي مقاطعة كوباني ومجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والعسكري وأعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي إلى مسقط رأس الشهيدة آزدا دلبرين في قرية جارقلي(20 كيلو مترًا) غرب مدينة كوباني، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة.

ونصبت خيمة العزاء أمام منزل والد الشهيدة، وزينت بصورها وصور والدها الشهيد صالح دالي، وعند الوصول إلى خيمة العزاء وقف الأهالي دقيقة صمت.

ويشار إلى أن الشهيدة غريب دلبرين، الاسم الحركي آزدا دلبرين، استشهدت في الـ 8 من نيسان/أبريل المنصرم أثناء مشاركتها في التصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي في منطقة بستا بباشور كردستان.

(ج ع/ج)

ANHA