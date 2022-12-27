تقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة آفرين تولهلدان التي استشهدت بهجوم كيماوي

توجّه العشرات من أهالي مقاطعة كوباني اليوم، إلى خيمة عزاء الشهيدة بروين محمد، الاسم الحركي آفرين تولهلدان، التي استشهدت في 5 ـ 11 ـ 2022 إلى قرية حلنج، لتقديم واجب العزاء لذويها.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عادل حاجي، مجّد فيها شهداء الكريلا، وندد "بالصمت الدولي حيال استخدام الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع وسط صمت دولي".

وأشار أن "جيش دولة الاحتلال التركي يهاجم مناطق الدفاع الشروع بكافة أنواع الأسلحة، وبعد فشله في احتلال شبر منها، يهاجمها اليوم بالسلاح الكيماوي المحرم دولياً، وهذا الهجوم يترافق مع صمت دولي يعتبر بمثابة الضوء الأخضر لدولة الاحتلال في ارتكاب المجازر".

وشدد "على جميع من يدّعي أنه مدافع عن حقوق الإنسان مراجعة ضميره تجاه المجازر التي ترتكب بحق شعب المنطقة من قبل دول الاحتلال التركي".

بدوره، أشاد عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح نوح، وقال"قوات الكريلا تلقن جيش دولة الاحتلال التركي دروساً في المقاومة والبطولة، ومقاومتها للأسلحة الغاشمة لدولة الاحتلال التركي نصر كبير لكل شعب المنطقة".

وتابع "نحن اليوم، نمارس حياتنا بأمن وأمان في ظل المقاومة البطولية لقوات الكريلا، لذا علينا تصعيد نضالنا ومساندتها".

ثم قرئت وثيقة الشهيدة آفرين تولهلدان وسلمت لذويها من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات.

(ن ك/د)

ANHA