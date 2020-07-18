تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد سليمان حمو في كوباني

وشُيّع جثمان سليمان حمو الذي فقد حياته بالقرب من سد تشرين أثناء أدائه لمهامه الأمنية، إلى مزار الشهيدة دجلة أمس الجمعة، في مراسم مهيبة، حضرها المئات من أهالي كوباني.

ونُصبت خيمة العزاء أمام مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني، مع توافد العشرات من أهالي المدينة وقرى المقاطعة منذ صباح اليوم.

واستذكرت الوفود المعزية البصمة النضالية للشهيد على الساحة الأمنية خلال الأعوام الماضية، ودوره في تعزيز وتطوير المنظومة الأمنية إلى جانب رفاقه في قوى الأمن الداخلي.

وزُينت خيمة العزاء بصور الشهيد سليمان حمو وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

هذا ومن المقرر أن يستمر توافد المعزيين حتى مغيب الشمس، اليوم السبت.

(ج)

ANHA