تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد شيرزاد قامشلو

أُقيمت مراسم استذكار الشهيد شيرزاد قامشلو، اليوم، أمام منزله الكائن في حي الكورنيش في مدينة قامشلو، وحضره العشرات من الأهالي وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات النسائيّة.

واستشهد عضو قوات واجب الدفاع الذاتي شيرزاد قامشلو (محمد الإبراهيم) الذي التحق بصفوف القوات عام 2020، في الـ 12 من الشهر الجاري وهو يؤدّي مهامه، ليوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشهيد دليل صاروخان يوم أمس بمراسم مهيبة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمتٍ إجلالاً لأرواح الشهداء، ليتتالى بعده إلقاء الكلمات، إذ ألقى كاميران لاوند كلمةً باسم مجلس عوائل الشهداء، وعلي رش كلمةً باسم مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو، ومحمد زيدان باسم مجلس قامشلو العسكري، وخبات بشير عيسى باسم مؤتمر ستار وشقيق الشهيد شيرزاد، أحمد الإبراهيم كلمةً باسم أسرة الشهيد.

وعاهد والد الشهيد ريناس وعضو مجلس عوائل الشهداء، وكاميران لاوند خلال كلمته، على السير على خطا الشهداء، وأشاروا إلى أنّ الوطن أعزّ من أي شيء آخر في الكون، لذا فإنّ الشبان والشابات الكرد يضحون بأرواحهم في سبيله.

وقالت خبات بشير عيسى في كلمتها التي ألقتها باسم مؤتمر ستار: "ننحني احتراماً لكافة أمهات الشهداء، لقد بذلت الأمهات الكرديات تضحياتٍ عظيمة حتّى الآن، ولا يزلن يفعلن ذلك، ونحن نتعهّد بمواصلة مسيرة الشهيد شيرزاد وجميع شهداء الحريّة".

أمّا شقيق الشهيد شيرزاد، أحمد الإبراهيم فقد عاهد على السير على خطا شقيقه حتّى آخر لحظةٍ من حياته.

(ه أ/ر)

ANHA