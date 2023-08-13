تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد موسى الحماد

أقيمت مراسم عزاء الشهيد أمام منزله الكائن في حي الدرعية غربي مدينة الرقة، حضرها العشرات من أهالي المدينة وأعضاء وعضوات المجالس المدنية والعسكرية والمجلس التشريعي.

استشهد المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية سردار (موسى الحماد)، وهو يقوم بواجبه في 10 آب الجاري، في ناحية عين عيسى.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رحب الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في الرقة، أحمد الحمود، بالحضور، تلته كلمة ألقاها باسم مؤسسة الشؤون الدينية العضو علي الصالح وقال فيها: "لا ندري؛ أنهنئكم أم نعزيكم، ولكن سوف أختار كلا الأمرين أعزيكم بالدنيا لفقدان ابنكم وأهنئكم بالدنيا والآخرة لفوز ابنكم بهذه المرتبة العظيمة ألا وهي الشهادة".

ثم ألقى نائب الهيئة الرئاسية للمجلس التشريعي في الرقة، محمد البو حبال، كلمة قال فيها: "نعزي أهل الشهيد ونعزي أنفسنا بهذا البطل ونعزي قوات سوريا الديمقراطية ونهنئهم بهذه الشهادة من أجل الحفاظ على كرامة هذا الوطن وكرامتنا وعلى أرواحنا".

بدوره، شكر علي الحماد عم الشهيد، أهالي مدينة الرقة لتقديمهم واجب العزاء وقال: "لولا هذه التضحيات لما اجتمعنا في هذا المكان ونعزي أنفسنا بفقدان ابننا الذي ضحى بنفسه ليعيش هذا الوطن بحرية وكرامة".

(أم/خ)

ANHA