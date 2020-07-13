تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد محمد خلف العثمان في منبج

توافد أسر الشهداء وأعضاء من المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها وممثلين عن مجلس منبج العسكري إلى خيمة العزاء التي نُصبت شمال المدينة على طريق شويحة، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد محمد الذي استشهد في الرقة في الـ10 من الشهر الجاري خلال قيامه بواجبه العسكري.

وفي البداية وقف الحضور دقيقة صمت، ثم ألقى القيادي في مجلس منبج العسكري محمود علي أبو المجد كلمة قال فيها "حتى ينعم الوطن بالأمن والأمان يجب علينا كسوريين أن نضحي، وقد ضحينا بأولادنا وقادتنا حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من أمن وأمان ".

وأكد أبو المجد على أنهم مستعدون للتضحية بأنفسهم وأولادهم لينعم الوطن بالأمن والأمان.

وكان أهالي مدينة منبج قد شيعوا الشهيد محمد خلف العثمان من قوات مجلس منبج العسكري يوم أمس خلال مراسم أقيمت في مزار الشهداء.

(كروب/ج)

ANHA