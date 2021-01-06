تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد كيفارا في الشهباء

نصب مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين خيمة عزاء الشهيد بلال حمكاوي، الاسم الحركي كيفارا عفرين الذي استشهد بتاريخ 2 كانون الثاني الجاري، خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر، وشيّع جثمانه، يوم أمس، في مزار الشهداء بناحية أحرص.

مراسم العزاء بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين من قبل العضو رشيد فاتكو الذي قدّم التعازي لعائلة الشهيد كيفارا قائلًا "في عزاء الشهيد كيفارا وتضحيته التي تمثل جميع شهداء الحرية والنضال، ننحني إجلالًا واحترامًا لهم".

وفي كلمة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين، أشارت العضوة روهين قندر إلى أن الشهداء ضحوا في سبيل تحرير أرضهم من الاحتلال، ولهم الفضل الكبير في تحقيق المكتسبات.

كما ألقيت كلمة باسم مجلس ناحية تل رفعت من قبل الإداري محمد حنان، وجاء فيها "المؤامرة التي تحاك ليست على القائد عبد الله أوجلان والشعوب الديمقراطية، بل رأينا هجمات الاحتلال على حفتانين والعديد من المناطق كـ عين عيسى، وتل رفعت، وشيراوا، فهي تهدف إلى كسر إرادة الشعب المناضل".

ثم قرئت وثيقة الشهيد كيفارا عفرين من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روكان نعسان، وسلّمت لذويه.

لتتعالى في خيمة العزاء الشعارات التي تحيي المقاومة وتمجد الشهداء.

(ل ش)