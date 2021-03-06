تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد دمهات باكور في لبنان

وقدم العشرات من أبناء الجالية الكردية في لبنان، وممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار واجب العزاء لذوي الشهيد دمهات باكور الاسم الحقيقي عبد السلام خالد حاج علي، الذي استشهد في مناطق الدفاع المشروع بتاريخ 15 تشرين الأول عام 2020.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت تلاه كلمات كل من عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي شرفين جودي، وشبال فتاح عضو مجالس حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان، والإداري في حركة الشبيبة الثورية جميل يوسف.

الكلمات توجهت بالعزاء لذوي الشهيد دمهات باكور، وأكدت على مواصلة النضال حتى تحقيق أهداف الشهداء.

ANHA