تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد دابان شيخو في كوباني

وتوجه اليوم، أهالي مقاطعة كوباني ومجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وممثلون عن الإدارة الذاتية ومؤسسات مجتمع المدني والعسكري، إلى مسقط رأس الشهيد دابان شيخو في قرية سفتك غربي مدينة كوباني، لتقديم واجب العزاء لذويه.

ونصبت خيمة العزاء أمام منزل عائلة الشهيد وزينت بصوره وصور الشهداء.

ولدى الوصول، وقف الأهالي دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم تحدث الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية القناية شوكت مغاري وشدد على ضرورة السير على خطى الشهداء والطريق الذي رسمه القائد عبدالله أوجلان.

وقال شوكت مغاري في ختام حديثه "وجودنا يكمن في التنظيم وارتباطنا الوثيق بالثورة وطريق القائد أوجلان".

وباسم عائلة الشهيد ألقى أحمد شيخو عم الشهيد دابان شيخو كلمة قال فيها: "التاريخ أثبت لنا أنه لولا هؤلاء الشهداء لما كان بمقدورنا أن نصل إلى هذا المستوى وهذه المرحلة المتقدمة".

وأضاف شيخو قائلاً "كما قال الشهيد محمد خيري دورموش اكتبوا على قبري بأنني مديون للشعب الكردي ولكردستان، ونحن مديونون للشهداء ولكردستان وللقائد عبدالله أوجلان".

ويشار إلى أن الشهيد دابان شيخو استشهد بتاريخ 25 من حزيران/ يونيو بالقرب من قرية قره قوزاق جنوب مقاطعة كوباني، وشيع يوم أمس إلى مثواه الأخير في مزار الشهيدة دجلة خلال مراسم مهيبة.

(ج ع/ج)

ANHA