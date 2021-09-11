تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد أحمد حمو من قوات الحماية الذاتية

وتوجه، اليوم، العشرات من أهالي مقاطعة كوباني ومجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وممثلون عن مؤسسات الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور أعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، إلى مسقط رأس الشهيد أحمد حمو في قرية "جورتانك" جنوب كوباني (٥٠ كيلو متراً)، لتقديم واجب العزاء لذويه.

ونُصبت خيمة العزاء أمام منزل أسرة الشهيد أحمد حمو، وزُينت بصوره وصور القائد عبدالله أوجلان والشهداء.

يشار إلى أن الشهيد أحمد حمو، الاسم الحركي أحمد كوباني، استشهد بتاريخ ٨ من أيلول/ سبتمبر في الرقة، أثناء أداء مهامه العسكرية، وأقيمت له مراسم تشييع في مزار الشهيدة دجلة بكوباني في ٩ من أيلول الجاري.

(ج ع/ج)

ANHA