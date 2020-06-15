تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد أحمد عجاج في الطبقة

وشارك في مراسم العزاء، العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء وأعضاء لجان ومديريات الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة إلى جانب عدد من قياديي مجلس الطبقة العسكري، في خيمة العزاء التي نُصبت في قرية كديران بريف الطبقة الشرقي.

وقدموا واجب العزاء لذوي الشهيد مؤكدين أن "رسائل هؤلاء الشهداء هي من جمعت هذه المكونات والأعراق على أرض واحدة في سبيل مشروع إنساني سامٍ ألا وهو مشروع الأمة الديمقراطية الذي يجسد فكر كل حر ومناضل على هذه الأرض"

وعاهد رفاق السلاح بتصعيد النضال في وجه الغزاة الطامعين بالنيل من عزيمة وإصرار شعوب المنطقة التي قدمت آلاف الشهداء في سبيل أن تنال حريتها على أرض رويت بدماء أبنائها الشهداء.

يذكر أن الشهيد أحمد عجاج الاسم الحركي أحمد قد ارتقى لمرتبة الشهادة في الـ 11 من الشهر الجاري، خلال أدائه المهام العسكرية الموكلة إليه في محيط بلدة الجرنية في ريف الطبقة الشمالي الغربي.

(ع أ/سـ)

ANHA