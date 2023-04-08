تقديم واجب العزاء لذوي المقاتل جميل الشيخ هندي

بالشعارات التي تحيي وتمجد الشهداء، توجّه المئات من مكونات ناحية تربه سبيه إلى خيمة عزاء الشهيد جميل تربه سبيه، الاسم الحقيقي جميل الشيخ هندي، التي نصبت في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو؛ لتقديم واجب العزاء لذوي

واستشهد المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية جميل الشيخ هندي في 6 نيسان الجاري، نتيجة مرض عضال.

مراسم العزاء بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعدها عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، حاج عفدي خلف، كلمة عزّى فيها بالشهيد، وبيّن أن مكونات المنطقة اتحدت بفكر القائد عبد الله أوجلان وقدّمت التضحيات معاً.

ألقى بعدها عضو المجلس العسكري لمقاطعة قامشلو، محمد زيدان، كلمة أكد من خلالها أنهم في قوات سوريا الديمقراطية ملتزمون بالدفاع عن تراب ووحدة الأراضي السورية، ومستمرون بالنضال حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة.

وأشارت الرئيسة المشتركة للحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه هدية شمو إلى صوابية الخط الثالث، مؤكدة وقوفهم إلى جانب الشعب وطموحاته. وشددت على تمسكهم بالنهج الديمقراطي.

كما ألقيت كلمة باسم عائلة الشهيد، ألقاها ابن شقيقته، حسين الصالح، الذي أكد استمرارهم في النضال والمقاومة على خطا الشهداء، مشدداً أنهم ومع كل شهيد، يجددون عهدهم بالمضي قدماً على خطا وأهداف الشهداء.

واختتمت مراسم العزاء بقراءة وثيقة الشهيد وتسليمها إلى ذويه وترديد الشعارات التي تحيي وتمجّد الشهداء.

(س ر)

ANHA