تقديم واجب العزاء لذوي الكريلا دلدار روج آفا

وتوافد الأهالي إلى حي الشهيد عبدو في مدينة كوباني حيث نصبت خيمة العزاء أمام منزل الشهيد سعيد إبراهيم (الاسم الحركي دلدار روج آفا) الذي استشهد في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022 في منطقة زاب بباشور كردستان أثناء مقاومته هجمات الاحتلال التركي.

وقبل البدء بمراسم العزاء، وقف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأروح الشهداء، فيما ألقى الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى إيتو كلمة قدم فيها العزاء لذوي الشهيد ورفاقه والقائد عبد الله أوجلان "الذي أحيا المجتمع المقيد بسلاسل العبودية".

وأضاف: "الشبان الذين ترعرعوا على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان عاهدوا ونفذوا عهدهم على طريق الحرية حتى نالوا مرتبة الشهادة".

وشدد في ختام كلمته على ضرورة حماية القيم التي حققها الشهداء بدمائهم في مرحلة تعتبر مصيرية بالنسبة لشعب المنطقة.

كما ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار آرين كوباني كلمة باسم عائلة الشهيد عاهدت فيها بالانتقام له واستكمال مسيرته النضالية حتى تحقيق الحرية.

(ج م/د)

ANHA