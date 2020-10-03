تقديم واجب العزاء للبيت الإيزيديّ بوفاة بابا شيخ

أعلن المجلس الروحاني الإيزيدي في الأول من تشرين الأول الجاري وفاة المرجع الأعلى للديانة الإيزيدية في العالم ورئيس المجلس الروحاني، الشيخ خرتو حاجي إسماعيل الملقّب بـ بابا شيخ في إحدى مستشفيات محافظة هولير بباشور كردستان إثر تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز 87 عاماً.

وبدوره افتتح البيت الإيزيدي في ناحية تربه سبيه صباح اليوم مجلساً للعزاء وتوافد إليه أهالي المنطقة، وممثّلون عن الأحزاب السياسية والشيخ حميدي دهام الهادي ووجهاء العشائر العربية والكردية إلى المجلس لتقديم واجب العزاء.

الشيخ حميدي دهام الهادي ألقى كلمة أشار خلالها إلى أنّ العلاقات العربية الكردية متجذّرة منذ آلاف السنين وخصوصاً الشعب الإيزيدي الذي يمثّل أصالة الكرد.

الشيخ الهادي نوّه إلى أنّ الهجمات الأخيرة لمرتزقة داعش على الإيزيديين زادت من روابط الأخوة بين العرب والكرد وكانوا يدّاً واحدة معاً في السرّاء والضراء، وأنّ تكاتف المكوّنات من كرد وعرب وسريان في إقليم الجزيرة نموذج فريد في العالم أجمع.

كما ألقيت العديد من الكلمات باسم الأحزاب السياسية، حيث ألقى الإداري في حزب الاتحاد السرياني حبيب أرديش كلمة وباسم حزب سوريا المستقبل الإداري في الحزب مالك أسمر كلمة وباسم علاقات مجلس سوريا الديمقراطية روجهات ولاط كلمة .

كما ألقى ممثّلو الأحزاب السياسية كلمات توجّهوا فيها بالعزاء للشعب الإيزيدي برحيل بابا شيخ، وأكّدوا أنّ تكاتف المكونات ووحدتها في المنطقة من خلال التعايش المشترك وأخوّة الشعوب خلق مجتمعاً متكاتفاً ضد كافة الهجمات التي حاولت النيل من المنطقة.

( ر ر/ك)

ANHA