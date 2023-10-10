تقديم واجب العزاء في حلب لذوي شهيد القصف التركي

توافد، اليوم أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية إلى خيمة عزاء الشهيد رياض كوركجي؛ لتقديم واجب العزاء لذويه.

استشهد المواطن رياض كوركجي (22 عاماً) في قصف للاحتلال التركي على مدينة الحسكة، في الـ 5 من تشرين الأول الجاري.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم ألقت عضوة مجلس مؤتمر ستار، أميرة محمد طوبال، كلمة عزت فيها ذوي الشهيد، وأكدت أن "الشهداء ضحوا بأغلى ما يملكون لحماية الأرض والعرض أمام فاشية الدول المحتلة".

وشددت "ماضون على خطا الشهداء حتى تحقيق أهدافهم في بناء وطن حر ديمقراطي".

من جانبه، ألقى الرئيس المشترك لمجلس الاقتصاد الاجتماعي في حلب، صلاح تركي، كلمة باسم حي الشهيد كلهات عزى فيها ذوي جميع شهداء الحرية وتمنى الشفاء العاجل للجرحى وأكد أن "الشعب في شمال وشرق سوريا لن يرضخ أمام الإبادات المستمرة التي ترتكب بحقه".

وانتهت مراسم تأدية واجب العزاء لذوي الشهيد، رياض كوركجي، بترديد "الشهداء خالدون أحياء لا يموتون"، "تحيا مقاومة الشهداء".

(م ع/ف)

ANHA