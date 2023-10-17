تقديم بذار القمح بجودة عالية وبأصناف مختلفة للمزارعين في شمال وشرق سوريا

جهزت شركة التطوير الزراعي في شمال وشرق سوريا حتى الآن، 44 ألف طن من بذار القمح المغربل والمعقم من أصل 100 ألف طن من بذار القمح المحسنة، لتقديمها للمزارعين ضمن الخطة الزراعية 2023-2024.

وباشرت المديريات الفرعية في المدن والنوحي بعملية توزيع البذار على المزارعين وفق آلية متبعة، تتضمن الحصول على وصل من مديرية الزراعة التابعة لها لكل مزارع.

ويراجع المزارع مديرية الزراعة في كل ناحية أو مدينة ويحصل على ورقة تنظيم زراعي للمساحة، وقطع وصل استلام من المديريةـ ويحول إلى فرع شركة التطوير الزراعي في منطقته، للحصول على وصل مالي بقيمة البذار المصروفة، بعدها يحول إلى مديرية إكثار البذار ويتم قطع وصل الكمية حسب الأصناف الموجودة.

وحسب مستشار المؤسسة العامة لإكثار البذار في شمال وشرق سوريا محمد معمي، فإنهم يقدمون في هذا الموسم بذار القمح بنوعيه الطري، بأصناف منها (دوما 2 ودوما 6 ودوما 4 وروج آفا 2 وروج آفا 4 باميرا)؛ والقاسي بأصناف (شام 7 وبحوث 7 وشام 10 وشام 3 وشام 9 وروج آفا 1 وروج آفا 3 وبحوث 11)، وبسعر 430 دولار للطن الواحد.

وأكد محمد معمي أن مزارعي العقود يحصلون على البذار وفق آلية تخطيط تتم من قبل لجان مختصة تدرس مصدر المياه في الأرض الزراعية والكمية اللازمة وضرورة سلامة التربة الزراعية للحصول على بذار ذات جودة عالية وخالية من الآفات.

وتبرم مديرية الزراعة عقوداً مع عدد من المزارعين في كل موسم زراعي من الذين يملكون مساحات أراضي مروية، تضمن الحصول على بذار ذات جودة وإنتاج وفير، ويتم وفق العقد تقديم الدعم اللازم من مازوت وأسمدة وبذار قمح.

ووفق معمي فإن مزارع العقود في حال أراد إبرام عقد لاحق الدفع بالنسبة لسعر البذار، فإنه يحصل عليها بسعر 530 دولار للطن، وفي حال الدفع نقداً يحصل عليها بالسعر المخصص للمزارعين بـ 430 دولار للطن الواحد، وإن خطتهم تتضمن تقديم 7 آلاف طن "للعقود" بمساحة 2500 دونم، للحصول على بذار محسنة في خطة تضمن الحصول على 70 ألف طن من الجودة العالية.

واستلمت مراكز استلام القمح التابعة لهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للموسم الزراعي المنصرم، أكثر من مليون و9 آلاف طن من القمح، منها 118 ألف طن للأراضي التي دعمتها مؤسسة إكثار البذار، بموجب عقود بينها وبين المزارعين.

(سـ)

ANHA