تقديم العزاء لذوي الشهيدة زين في كوباني

استشهدت الشهيدة زين سكفان (روشين علي) إثر هجوم غادر لدولة الاحتلال التركي أثناء مشاركتها في المرحلة الثانية من مقاومة العصر في عفرين، وشيع جثمانها ظهر اليوم بمراسم مهيبة إلى مزار الشهيدة دجلة ليوارى الثرى فيها.

ونظمت مراسم تقديم العزاء في قرية باكاج جنوب كوباني شارك فيها العشرات من أهالي المنطقة وعوائل الشهداء.

تحدث في المراسم عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح نوح، وقال: "بفضل الرفاق مثل زين وصلنا إلى هذا المستوى. الشهيدة زين ورفاقها ضحوا بأرواحهم في سبيل بناء مجتمع حر".

وعاهد نوح في كلمته على متابعة درب الشهداء ودرب الحرية، وتابع بالقول: "العدو يشن هجماته مستخدماً كافة أنواع الأسلحة المتطورة ولكنه يتلقى الهزيمة أمام المقاومة والإرادة القوية التي يتحلى بها تلامذة القائد آبو".

تحدث بعدها والد الشهيدة زين محمود علي وقال: "ابنتي رفعت رأس الكرد وكردستان عالياً وقالت "لا" للعدو. وأنا افتخر بشهادتها. هناك الآلاف من زين وسيثأرون لها. أهدي شهادة ابنتي للقائد آبو وجميع رفاق الشهيدة زين. وأقول بأننا سنحقق النصر بالتأكيد حتى لو لم يبقَ منا إلا شخص واحد".

وفي نهاية المراسم ردد المشاركون الشعارات التي تمجد الشهداء.