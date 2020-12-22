تقديم 515 مدفئة لمدارس الريف الشرقي في دير الزور

وتتكفل المجمعات التربوية في الريف الشرقي بتقديم المدافئ للمدارس التابعة لها.

ووفق سجلات لجنة التربية والتعليم فقد سلمت (200) مدفأة لمجمع الفرات التربوي الذي يغطي (45) مدرسة، و (150) مدفأة لمجمع التربية في السوسة الذي يغطي (57) مدرسة، و(55) مدفأة لمجمع التربية في هجين الذي يغطي (37) مدرسة، و(110) مدافئ لمجمع التربية في بلدة غرانيج الذي يغطي (35) مدرسة.

ويذكر أنه في العام الماضي، قدّمت لجنة التربية والتعليم في مجلس دير الزور المدني 3062 مدفأة لمدارس الريف الشرقي مع مخصصاتها من المازوت.

(ف ع/ م)

ANHA