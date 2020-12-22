تقديم 515 مدفئة لمدارس الريف الشرقي في دير الزور

قدّمت لجنة التربية والتعليم في مجلس دير الزور المدني 515 مدفأة لمدارس الريف الشرقي في منطقة دير الزور.
المجتمع والحياة 2020-12-22T11:30:00 دير الزور

وتتكفل المجمعات التربوية في الريف الشرقي بتقديم المدافئ للمدارس التابعة لها.

ووفق سجلات لجنة التربية والتعليم فقد سلمت (200) مدفأة لمجمع الفرات التربوي الذي يغطي (45) مدرسة، و (150) مدفأة لمجمع التربية في السوسة الذي يغطي (57) مدرسة، و(55) مدفأة لمجمع التربية في هجين الذي يغطي (37) مدرسة، و(110) مدافئ لمجمع التربية في بلدة غرانيج الذي يغطي (35) مدرسة. 

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ويذكر أنه في العام الماضي، قدّمت لجنة التربية والتعليم في مجلس دير الزور المدني 3062 مدفأة لمدارس الريف الشرقي مع مخصصاتها من المازوت.   

(ف ع/ م)

ANHA


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