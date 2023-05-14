تقديم 18 أغنية جديدة وتراثية في اليوم الرابع لمهرجان أوركيش

في اليوم الرابع للمهرجان الذي انطلق في الـ 11 من أيار/مايو الجاري على خشبة مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو تحت شعار "بالحناجر المقدسة تقام الثورات"، قدمت 6 فرق من مدن ونواحي شمال وشرق سوريا 18 أغنية جديدة وتراثية وثورية.

حضر فعاليات اليوم جمع غفير من الأهالي ومحبي الموسيقى وفنانون وفنانات من جميع المكونات في شمال وشرق سوريا.

وشارك في فعاليات اليوم الرابع كل من فرق "جودي (ديرك)، الموسيقى تجمعنا (الحسكة)، شورش (تل تمر)، زيلان (الدرباسية)، الشهيد خبات (تربه سبيه)، وسرهلدان (رميلان)".

قدمت هذه الفرق خلال مشاركتها في المهرجان على خشبة المسرح 8 أغان جديدة عن شهداء وثقافة وتاريخ المجتمع الإيزيدي وعن مقاومة وحدات المرأة الحرة-ستار ومقاومة حركة حرية كردستان بالإضافة إلى 10 أغان تراثية.

ويستمر مهرجان أوركيش الثاني للموسيقى الذي ينطلق يومياً في تمام الساعة الـ 02:00 إلى الـ 05:00 عصراً، حتى 16 أيار الجاري بمدينة قامشلو.

(س أ/ك)

ANHA