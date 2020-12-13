تقاسم المسروقات والاستيلاء على المنازل سبب اشتباكات جندريسه وأنباء عن قتلى وجرحى

اندلعت صباح اليوم في ناحية جندريسه بعفرين المحتلة الاشتباكات بين مرتزقة "الزنكي"، التابعة لجيش الاحتلال التركي وعائلة البيطار، وهي من المستوطنين الذين جاء بهم الاحتلال ومرتزقته من الغوطة الشرقية إلى ناحية جندريسه.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر خاص لوكالتنا، بأن سبب الاشتباكات هو تقاسم المسروقات والمنازل، ومن بينها منزل تعود ملكتيه إلى أحد سكان ناحية جندريسه الأصليين.

المصدر أوضح أن هناك قتلى وجرحى بين صفوف المرتزقة والمستوطنين، وحصل على أسماء ثلاثة من المصابين، وهم كل من "عبد الرحمن عبد الفتاح الملا والدته ميسرة، من مستوطني الغوطة وهو مرتزق في صفوف فيلق الشام، عبد الرحمن محمود عبد الرحمن والدته أمينة، (21 عامًا)، أيمن أحمد جاموس والدته فاطمة (40 عامًا)، من مستوطني الغوطة".

وقال المصدر بانه قبل لحظات وصلت مدرعات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته إلى مركز الناحية، وتم إعلان حظر تجول فيها، وسط استمرار التوتر في المنطقة بشكل عام.

(ف إ)

ANHA