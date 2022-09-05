أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن تفجيراً وقع صباح اليوم الإثنين، قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل،

وقال مسؤول أمني لوكالة رويترز إن انتحارياً فجر عبوة ناسفة بالقرب من مدخل السفارة الروسية في كابول، مضيفاً أن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.

وكذلك ذكرت وسائل إعلام نقلاً عن شهود عيان أن التفجير وقع عندما خرج دبلوماسي روسي من السفارة لتسلم وثائق لمواطنين أفغان.

ووفقا لشهود العيان، لقي أكثر من 20 شخصاً حتفهم وأصيب آخرون بجروح.

وفي نفس السياق أفادت وكالة "نوفوستي" نقلاً عن مصدر دبلوماسي أن التفجير وقع بالقرب من الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية في كابول.

ووصف المصدر ذاته الوضع الأمني في المدينة بالصعب.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات بين العاملين في السفارة.

وقال مسؤول أمني لرويترز "تعرف حراس السفارة الروسية على الانتحاري قبل أن يصل إلى الهدف وأطلقوا النار عليه.. ولا توجد معلومات عن سقوط ضحايا بعد".

وروسيا من الدول القليلة التي احتفظت بسفارة في كابول بعد سيطرة طالبان على البلاد منذ أكثر من عام.

على الرغم من أن موسكو لا تعترف رسميًا بحكومة طالبان، إلا أنهم يجرون محادثات مع المسؤولين بشأن اتفاقية توريد البنزين والسلع الأخرى.

والتفجير هو الأحدث في سلسلة من الهجمات في أنحاء البلاد، والتي سيطر عليها مقاتلو طالبان العام الماضي الذين أطاحوا بآخر حكومة مدعومة من الغرب.

ويوم الجمعة، أدى انفجار ضخم خارج مسجد إلى مقتل العديد من المواطنين ورجل دين بارز مؤيد لحركة طالبان.

(م ش)