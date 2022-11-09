تقارير: قتلى في ضربة جوية على قافلة وقود بالقرب من الحدود العراقية السورية

وقالت مصادر لوكالة أسوشيتد برس إن ضربة جوية على قافلة تحمل الوقود عبر الحدود العراقية إلى سوريا أسفرت عن مقتل عدة أشخاص في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وقال تلك المصادر للوكالة إن الضربة أصابت قافلة من حوالي 15 شاحنة كانت قد عبرت من العراق إلى سوريا بالقرب من القائم.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتضح على الفور مَن نفذ الهجوم، ولم يتضح على الفور مَن أين أتت القافلة لكن مسؤولين في مجموعات عسكرية عاملة في تلك المنطقة قالوا للوكالة إن بعض القتلى إيرانيون.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الانسان في السياق عينه، أن طيران مجهول، استهدف منتصف ليل أمس، الحدود السورية – العراقية بريف دير الزور الشرقي.

واشار المرصد إلى أن الاستهداف طال شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط، تابعة لمجموعات إيرانية في منطقة ساحة الجمارك في الهري والبوابة العسكرية بريف البوكمال شرقي دير الزور، بالإضافة لاستهداف موقع عسكري لتلك المجموعات قرب المنطقة،

وأسفر الاستهداف، بحسب المرصد السوري، عن مقتل 14 شخص إلى الآن، غالبيتهم من المجموعات التابعة لإيران.

وأضاف المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، فضلاً عن خسائر مادية فادحة نتيجة لاستهداف شاحنات السلاح وصهاريج المحروقات.

(م ش)