تقارير: إيران تهدد إسرائيل ... لن نبقى صامتين على هجماتكم في سورية

أفاد موقع "كان" الاسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن إيران هددت بعمل عسكري ضد إسرائيل إذا واصلت الأخيرة حملتها الجوية في سوريا.

وبحسب ما ورد قالت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية "إذا استمرت الجهات الإسرائيلية فيما يتعلق بقصف وقتل المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، فسوف نظهر لإسرائيل أن لنا اليد العليا".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكرجي في 16 تموز/ يوليو إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تبالغ بخصوص شن هجمات على الإيرانيين داخل سوريا، مضيفًا أن إيران لن تبقى صامتة بشأن الهجمات الإسرائيلية المبلغ عنها.

وقال شكرجي: "نحذر الصهاينة الكذابين من أنه مع استمرار الأذى سترون اليد العليا للمقاومة وجمهورية إيران الإسلامية".

ولم تتبنَ إسرائيل علنًا ​​أي مسؤولية لأي تفجيرات داخل سوريا، على الرغم من أن العديد من المحللين والخبراء يعتقدون أن إسرائيل مسؤولة.

وبدلًا من ذلك، كانت إسرائيل صامتة بشأن الهجمات، وقال شكرجي، إن المزاعم القائلة إن "مئات أو آلاف" الإيرانيين الذين ماتوا في الهجمات هي ادعاءات غير صحيحة ولا أساس لها من قبل "إمبراطورية الإعلام الصهيوني الغربي الصاخبة".

وقال شكرجي إن "المستشارين الإيرانيين موجودون في سوريا منذ تسع سنوات بشكل قانوني تمامًا وبناءً على طلب الحكومة السورية".

وقال إنه على الرغم مما تدعيه وسائل الإعلام الغربية، فإن ما مجموعه ثمانية إيرانيين "استشهدوا" في هذه الهجمات الإسرائيلية المزعومة.

كما ذكر أسماء الأشخاص الذين قتلوا، وقال شكرجي إن إيران ردت بضربة صاروخية على قاعدة إسرائيلية في مرتفعات الجولان، وبحسب ما ورد حدث هذا الهجوم في أيار/مايو 2018.

وأشار موقع المونيتور الأمريكي، إلى أنه ليس من الواضح ما الذي دفع شكرجي إلى هذه التعليقات، ولكن يمكن أن تكون مرتبطة بالحرائق والانفجارات الأخيرة التي تحدث في جميع أنحاء إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي في 16 تموز/يوليو عن هجوم وردّ إنه تورط إسرائيلي، وقال أيضًا إن المزاعم بأن إسرائيل كانت وراء الانفجار الأخير في منشأة نطنز النووية "حرب دعائية من قبل وسائل الإعلام الأجنبية وخاصة وسائل الإعلام الصهيونية".

وأضاف موسوي أنه إذا كانت إسرائيل بالفعل وراء الهجوم، فإن إيران سترد، وكما قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ذات مرة، "لقد انتهى عصر الضرب والهرب".

وبغض النظر عن المسؤول، شهدت إيران عددًا كبيرًا من الانفجارات والحرائق في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منشأة طبية، وانفجار بالقرب من قاعدة في شرق طهران وحرائق على سبع سفن.

ومن المحتمل أيضًا بحسب المونيتور، أن تكون الولايات المتحدة وراء مثل هذه الهجمات، ووفقًا لمسؤولين أمريكيين سابقين، فقد منحت إدارة ترامب وكالة المخابرات المركزية إذنًا بشن هجمات سرية داخل إيران.

(م ش)