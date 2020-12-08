تقارير: بايدن يختار جنرالاً من أصول أفريقية وزيراً للدفاع

واختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيراً للدفاع في إدارته المقبلة، وفق ما أفادت وسائل أمريكية عدة، وهو سيكون، إذا ما صادق الكونغرس على تعيينه، أول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية.

وشارك هذا الجنرال المتقاعد البالغ من العمر 67 عاماً في حربي العراق وأفغانستان، قبل أن يصبح أول رجل ذو أصول أفريقية يتولى القيادة المركزية للجيش الأمريكي المعنية بمنطقة الشرق الأوسط.

وقد يعلن بايدن الثلاثاء رسمياً عن اسمه، وفق ما قالت مجلة بوليتيكو الأمريكية، أول من كشفت عن التسمية التي أكدتها لاحقاً كل من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقناة "أي بي سي"، لكن فريق بايدن يلتزم الصمت حتى الآن.

وعمل بايدن مع الجنرال أوستن في عهد باراك أوباما، حينما أشرف على تنفيذ قرار الرئيس السابق سحب 50 ألف عسكري أمريكي من العراق في عام 2011.

وإذا وافق الكونغرس على تعيينه، سيكون أوستن أول أمريكي من أصول إفريقية يقود الجيش الذي يضمّ عدداً كبيراً من أبناء الأقلية السوداء.

وتفوق الجنرال السابق على المرشحة المفضلة لمنصب وزير الدفاع ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، التي كان من الممكن أن تصبح أول امرأة تتولى هذه الوزارة.

وتولى أوستن قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بين عامي 2013 و2016، خلفاً لجيم ماتيس الذي كان وزير الدفاع السابق في عهد ترامب بين عامي 2017 و2019.

ولكن تصديق تعيينه في الكونغرس ليس أمراً مؤكداً، إذ إن نواباً وخبراء في الأمن القومي أعلنوا معارضتهم لهذه التسمية، مشيرين إلى أن مدة تقاعده لا تزال دون السبع سنوات.

واعتمد الكونغرس قاعدة تنص على أن أي عسكري سابق مرشح لتولي وزارة الدفاع، يجب أن يكون متقاعداً منذ سبع سنوات على الأقل.

وبما أن أوستن متقاعد منذ فترة أقل، سيكون على النواب منحه إعفاء، وهذا ما قاموا به في عام 2016 لتعيين ماتيس، لكنهم أبدوا احتجاجهم حينها على ذلك.

وأكد بايدن الذي يتولى مهامه في 20 كانون الثاني/يناير، الاثنين لصحافيين، أنه سيكشف الجمعة عن اسم مرشحه لوزارة الدفاع.

وتعهد بايدن (78 عاماً)، ونائبته المستقبلية كامالا هاريس، بحكومة "تشبه أمريكا" بكلّ تنوعها.

(م ش)