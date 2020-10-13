تقارير: عشرات الفتيات ضحايا للعنف اليومي في أفغانستان

وتقول محررة خدمة بي بي سي الأفغانية مينا بكداش، أن لا أحد يهتم بالجرحى والفقر وتخلف المجتمع الأفغاني والتقاليد وحقوق المرأة.

ويتحدث تقرير أعدته "بي بي سي" حول العنف الممارس ضد المرأة في أفغانستان وسط هدر حقوق المرأة في ظل الاتهامات المتبادلة بين الحكومة وطالبان، ويحكي التقرير قصة ضابطة شرطة في أفغانستان تدعى "خاطرة"، تعرضت في وسط مدينة غزني قبل 4 أشهر، لكمين -مجهول المصدر- أثناء عودتها من مناوبتها، حيث ركلوها وأسقطوها أرضاً على وجهها، لتستفيق فيما بعد في المستشفى وتدرك أنها طعنت في عينيها، وتقول: "شعرت بالألم ولم أستطع الرؤية، قال لي الأطباء إن عينيَّ مصابتان بجروح، لذا لم أتمكن من فتحهما"، وطُلب منها مراجعة المستشفى بعد شهر لفحصهما، لكن بعد زيارتها للطبيب في الموعد المحدد، أدركت أنها فقدت البصر ولم يعد بإمكانها الرؤية مجدداً.

توضح مينا بأن الحكومة تلقي باللوم على طالبان، لكنها لا تدرك في الوقت نفسه، إنها بذلك تعترف أيضاً بعدم قدرتها على حماية الضحايا.

وتؤكد مينا أن قصصاً كالتي حدثت مع خاطرة "تُستخدم لأغراض الحرب الدعائية" الدائرة بين الحكومة وطالبان، وتشدد على أن هذه الجرائم لا تحظى باهتمام كبير إلا إذا انتهى بها المطاف في وسائل الإعلام.

من جهتها منظمة أوكسفام تبين أن أفغانستان من أكثر البلدان خطورة على النساء، وضابطات الشرطة يتعرضن للوصم والقتل لمجرد قيامهن بعملهن.

(س ر)