تقارير إخبارية: الحكم بالإعدام على رجل قتل 8 نساء

وأوضح موقع "بي بي سي" أن تاكاهيرو شيراشي، الملقب بـ "قاتل تويتر" كان قد اعتُقل عام 2017 بعد العثور على أشلاء جثث ضحاياه في شقته.

واستغل شيراشي موقع تويتر لجذب النساء اللواتي لديهن رغبة بالانتحار إلى منزله، قائلًا: "إنه يمكن أن يساعدهن على الموت، وفي بعض الحالات، كان يزعم أنه سينتحر مع الضحية".

واعترف الشيراشي، البالغ من العمر (30 عامًا)، بقتل وتقطيع أوصال ضحاياه الذين التقى بهم عبر "موقع توتير" وكان يعبرون عن رغبتهم في الانتحار.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن شيراشي خنق وقطع أوصال ثماني نساء ورجل، تراوح أعمارهم بين 15 و 26 عامًا، بين أغسطس وأكتوبر من العام 2017.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 400 شخص كانوا قد حضروا جلسة الحكم، رغم أن القاعة لم يكن يتوفر فيها سوى 16 كرسيًّا للجمهور.

وقد وصفت صحفة يابانية منزل القاتل الكائن في مدينة زاما بالقرب من العاصمة طوكيو بـ " بيت الرعب" بعد أن عثر المحققون فيه على 9 رؤوس مقطوعة وأشلاء ممزقة مخبأة في ثلاجات وصناديق أدوات.

وطالب الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام على شيراشي، الذي اعترف بقتل وذبح ضحاياه، لكن محامي دفاع قال إن تهمة "القتل بالموافقة" هي التي يجب أن توجه إلى موكله، زاعمًا أن المجني عليهم قد أعطوه موافقتهم بقتلهم.

لكن القاضي الذي أصدر الحكم أعلن "أيًّا من الضحايا لم يوافق على قتله"، مشيرًا إلى أن المسؤولية الكاملة تقع على المدان.

(د أ)