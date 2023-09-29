تقارير استخباراتية تكشف عن تحرك لفاغنر في أوكرانيا

قالت دائرة الاستخبارات العسكرية البريطانية، إن مئات من منتسبي مجموعة فاغنر الروسية سابقاً، انضموا للقتال كأفراد ومجموعات صغيرة مع وحدات موالية لروسيا في أوكرانيا.

وأضافت على ما نقلت شبكة سكاي نيوز عربية، أن التقارير تؤكد أن مقاتلي فاغنر السابقين عادوا للتمركز في محيط باخموت التي خبروا الحرب فيها.

وأعلن الكرملين، اليوم، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من مساعد سابق لمؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا".

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين قوله إن "أندريه تروشيف القيادي السابق في مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يعمل حالياً لصالح وزارة الدفاع الروسية".

وقال الكرملين، إن "تروشيف ناقش مع الرئيس الروسي سبل استخدام وحدات القتال التطوعية في حرب أوكرانيا".

ومنذ مقتل زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين في 23 آب، عندما تحطمت طائرة خاصة كان يستقلها في ظروف لم تتضح ملابساتها، سعى الكرملين إلى إخضاع المجموعة لسيطرة أكثر صرامة من الدولة.

ولعبت فاغنر دوراً في سيطرة روسيا على مدينة باخموت الشرقية في أيار، بعد واحدة من أطول وأشرس المعارك في حرب موسكو المستمرة منذ 19 شهراً في أوكرانيا.

وكان متحدث باسم الجيش الأوكراني قد قال، الأربعاء، إن "عدة مئات من مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية الخاصة عادوا إلى شرق أوكرانيا للقتال، لكن ليس لهم تأثير كبير في ساحة المعركة"، على حد تعبيره.

وأفاد سيرغي تشيريفاتي، المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية "لقد رصدنا وجود عدة مئات من مقاتلي فاغنر على أقصى تقدير".

وأضاف أن مجموعة فاغنر منتشرون في أماكن مختلفة، ولم يكونوا جزءاً من وحدة واحدة، ولم يكن لهم أي تأثير يذكر.

من جانبه، قال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، إن فاغنر لم تعد موجودة، مضيفاً أن "بعضهم ذهب إلى أفريقيا وبعضهم مشتتون عبر روسيا، وبعضهم لديهم عقود مع وزارة الدفاع الروسية ويقاتلون في قطاع باخموت".

وتابع أن التقارير عن عودتهم تهدف إلى "تشتيت الانتباه عن أنباء حول استعادة أوكرانيا لقريتين بالقرب من باخموت".

(د ع)