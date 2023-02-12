تنظيمات وقوى سياسية: لغاية الآن لم ترتق المواقف الدولية للمستوى الإنساني بحق سوريا

أصدر 57 تنظيماً وقوة سياسية سورية، بياناً مشتركاً إلى الرأي العام ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، دعوا من خلاله إلى التحرك العاجل لإنقاذ أرواح السوريين، والعمل على وقف تدهور الحالة الإنسانية لمئات الآلاف من الناجين والمتضررين جراء الزلزال.

وناشدوا لفتح معابر دولية وممرات إنسانية.

وجاء في البيان: " إن الإنسانية اليوم في سباق مع الزمن ففي كل لحظةٍ تمضي على كتابة هذا النداء هناك أرواح مهددة بالهلاك، إذ لايزال المئات من المصابين والضحايا السوريين يئنون تحت أنقاض الزلزال المروع الذي دمر مناطق سكانية بأكملها، وبالرغم من حاجة السوريين الماسة للمساندة الأممية، إلا أنه ولغاية الآن لم ترتقِ المواقف والمبادرات الدولية إلى المستوى الإنساني المطلوب للتعامل مع حجم الكارثة المهولة التي أصابت سوريا، والتي تجاوز عدد الوفيات فيها أكثر من 4500 ضحية والعدد مرشح للزيادة في كل لحظة.

نحن القوى والتنظيمات السياسية الموقّعة على هذا النداء، نهيب ونناشد المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالتحرك العاجل لإنقاذ أرواح السوريين العالقين بين الركام، والعمل على وقف تدهور الحالة الإنسانية لمئات الآلاف من الناجين والمتضررين ممن بقوا في العراء بلا مأوى تحت تهديد الجوع والبرد القارس، واتخاذ خطوات مسؤولة عبر الإسراع في إرسال فرق الإنقاذ المختصة بالكوارث الطبيعية مع المعدات اللازمة، وفتح المعابر الدولية وإنشاء ممرات إنسانية آمنة وتقديم الدعم الطبي والمساعدات الإنسانية العاجلة للمساهمة في إنقاذ حياة الناس والكرامة الإنسانية التي هي جوهر المبادئ والقيم التي قامت عليها مختلف العهود والمواثيق الدولية.

الموقعون:

– أمارجي (لجان الديمقراطية السورية) – الحركة السياسية النسوية السورية – مجلس سوريا الديمقراطية

– هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي – حركة التجديد الوطني – تيار طريق التغيير السلمي المعارض

– المجلس السوري للتغيير – الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا – المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار – المبادرة الوطنية في جبل العرب – مجلس إيزيديي سوريا – الحزب الديمقراطي الاجتماعي في سوريا – المنظمة الآثورية الديمقراطية – حركة الإصلاح- سوريا – هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي – تيار اليسار الثوري في سوريا – تكتل السوريين – تيار نداء البلد – التحالف السوري الوطني – التجمع الديمقراطي العربي – الحزب الجمهوري السوري – تيار مستقبل كردستان سوريا – الحزب الدستوري السوري – تيار مواطنة – حركة وفاق – اتحاد شباب سوريا المستقبل – مبادرة إحياء وطن – حزب سوريا المستقبل – حزب الاتحاد الديمقراطي

– حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – الهيئة الوطنية العربية – حزب الاتحاد السرياني – المجلس السرياني الوطني السوري – الحزب الآشوري الديمقراطي – حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا – حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني – حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري – حزب السلام الديمقراطي الكردستاني – حزب البارتي الديمقراطي الكردستاني-سوريا – التحالف الوطني الديمقراطي السوري – حزب الخضر الديمقراطي – حزب اليسار الكردي في سوريا – حزب اتحاد الشغيلة الكردستاني – الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي – حزب الاتحاد الليبرالي الكردستاني – حزب التجمع الوطني الكردستاني – حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا – حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا – التيار السوري الإصلاحي – تيار المستقبل الكردستاني – الحزب الديمقراطي الكردي السوري – حزب البناء والتطوير السوري – حزب التطوير والتغيير الديمقراطي الوطني السوري – حزب التآخي الكردستاني – الجمعية الوطنية السورية – مؤتمر ستار – الاتحاد النسائي السرياني.

(سـ)