تنظيمات نسائية تطالب بتشكيل لجنة لمحاسبة تركيا على جرائمها ضد المرأة

تعددت انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال التركي بحق النساء في مناطق احتلالها وعلى أراضيها، ومؤخراً في الـ 8 آب/ أغسطس، أقدم جندرمة التركية (حرس الحدود) بالاعتداء الجسدي على طفلة (11عاماً) وامرأة (25 عاماً) أثناء محاولتهما اجتياز الحدود الفاصلة بين مدينة قامشلو وأراضي باكور كردستان.

ومنذ احتلالها لمنطقة عفرين ارتكبت جرائم فظيعة بحق النساء فيها، آخرها اختطاف امرأتين من أهالي قرية قسطل كشك التابعة لناحية شرا، وهما "هيفين أوسو (39 عاماً)، ومزين أوسو (45 عاماً)".

كما أنه ونتيجة للانتهاكات والضغوط التي يمارسها مرتزقة الاحتلال في عفرين وتضييق الخناق على الأهالي والنساء خاصة، أقدمت امرأة تدعى عائشة محمد خالد، البالغة من العمر (20 عاماً) وأم لطفل، في الـ 13 شهر آب الجاري على الانتحار شنقاً داخل منزلها.

عضوة منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة في إقليم الفرات، كلستان بكر، قالت بهذا الصدد إن "الانتهاكات بحق المرأة قد ازدادت بشكل كبير من قبل الدولة التركية المحتلة التي تتبع الذهنية الفاشية".

وأضافت "الدولة التركية الفاشية تحمل ذهنية الإبادة؛ ليس ضد إرادة المرأة فقط، بل ضد جميع الشعوب، وبالأخص التي تقاومها، لذلك تلجأ إلى ارتكاب الانتهاكات ضد المرأة بالدرجة الأولى لكسرها، حيث تريد إبادة الشعب الكردي عبر المرأة".

وطالبت كلستان بكر في سياق كلامها، المنظمات الإنسانية والتي تدّعي حماية حقوق المرأة بشكل خاص اتخاذ موقف جاد تجاه الانتهاكات التركية، وفتح قضية وتشكيل لجنة التحقيق لمحاسبة المعتدي على المرأة والطفلة في قامشلو بأشد العقوبات.

وعن مساعي الدولة التركية لاستهداف المرأة قالت كلستان بكر" "تركيا تسعى من خلال استهدافها للمرأة إلى كسر إرادتها".

مصير مئات النساء مجهول

ومنذ احتلال عفرين وحتى الآن، لا يزال مصير 1200 امرأة مختطفة مجهولاً. كما تعرضت أكثر من ألف امرأة للقتل والاغتصاب، بالإضافة إلى أنه تم اختطاف 99 امرأة وسجنهن في سجن إعزاز. وخلال الأشهر الستة الأخيرة تم توثيق مقتل 23 امرأة، وحالة تزويج قسرية، بالإضافة إلى 9 حالات اغتصاب، بحسب منظمة حقوق الإنسان في عفرين.

رهام محمد، عضوة مجلس المرأة السورية (مكتب حلب) قالت "إن السياسة التي تتبعها الدولة التركية من جرائم حرب بحق شعوب المنطقة عامة والنساء خاصة، تهدف إلى تحقيق حلم أجدادها العثمانيين في منطقة الشرق الأوسط. الذين مارسوا بدورهم شتى أنواع التعذيب والعنف بحق المرأة".

وعن جرائم الدولة التركية بحق النساء في المناطق المحتلة قالت رهام: "التاريخ يعيد نفسه عبر قيام الدولة التركية بقتل النساء واختطافهن واعتقالهن في السجون داخل أراضي احتلالها، وإهانتهن، وآخرها ما حدث من اعتداء على امرأة وطفلة في قامشلو.

ونوّهت رهام إلى مساعي الدولة التركية لكسر إرادة المرأة بعد أن أثبتت قدرتها على تولي مناصب سياسية وعسكرية، وقالت "استهداف النساء وممارسة القتل والعنف والاضطهاد بحقها هو للنيل من المكتسبات التي حققتها المرأة".

العضوة في مجلس المرأة السورية في حلب، رهام محمد، طالبت في سياق حديثها، المجتمع الدولي بالوقوف في وجه جرائم الدولة التركية والضغط عليها للانسحاب من جميع الأراضي السورية وعودة المهجرين إلى أراضيهم وإيقاف مشروع التغيير الديمغرافي.

(كروب/س و)

ANHA