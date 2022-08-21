تنظيمات نسائية تندد بجريمة استهداف المركز التعليمي التابع للأمم المتحدة في قرية شموكة

جاء ذلك خلال بيان أدلى به مؤتمر ستار ومنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، تنديداً بالمجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي بحق فتيات مركز التأهيل والتدريب للفتيات، والذي ترعاه الأمم المتحدة، وذلك من خلال طائرة مسيّرة.

وقرئ البيان من أمام مركز منظمة سارا في حي مرشو بالمدينة، بحضور العشرات من عضوات المؤسسات، وعضوات منظمة سارا ومؤتمر ستار، من قبل عضوة منظمة سارا، فرح محمد.

جاء في مستهل البيان "تتعرض شمال وشرق سوريا لاعتداءات وهجمات ممنهجة من قبل دولة الاحتلال التركي، تجاوزت جميع المواثيق والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، مستخدمة جميع الوسائل لإبادة شعبها ومحو تاريخها، وكسر إرادة شعبها الذي آمن بالمشروع الديمقراطي والتعايش السلمي وأخوة الشعوب".

وأضاف "ما تقوم به الدولة التركية من استهداف للمدنيين والأطفال والنساء وعدوان غاشم، تجاوز كل القيم والمعايير الأخلاقية والقانونية، وجرائم حرب وإبادة ممنهجة بحق شعبنا، تمثل ذروة الإرهاب الممنهج باستمرار الطيران المسيّر ضمن مناطقه، وفعل إجرامي بحق الإنسانية".

ونوّه "أن الاستهداف الأخير الذي استهدف مركز تعليم الفتيات الذي يتم التدريب فيه تحت رعاية الأمم المتحدة وراح ضحيته أربع فتيات، وجرح 11 أخريات، أمام مرأى العالم هو جريمة ضد الإنسانية وضد الشرعية الدولية وانتهاك صارخ لميثاق حقوق الإنسان وحقوق الأطفال".

وأوضح البيان "نستنكر هذا العمل الإجرامي من قبل دولة الاحتلال التركي الفاشية، ونستنكر الصمت الدولي تجاه ما تقوم به تركيا من عمليات إرهابية بحق شعب المنطقة".

وطالب مؤتمر ستار و منظمة سارا في نهاية البيان "المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه هذه الجرائم الوحشية ووضع حد لدولة الاحتلال التركي ومحاسبتها على هذه الانتهاكات وفرض حظر جوي أمام الطيران التركي ومسيّراته على شمال وشرق سوريا وإيقاف إرهابها ضد شعب المنطقة".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تندد بالمحتل التركي "لا للاحتلال التركي، لا لجرائم المحتل التركي".

(ل م)

ANHA