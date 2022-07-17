تجمّع العشرات من عضوات مجلس المرأة الحرة في مقاطعة الشهباء، اليوم الأحد، أمام دار المرأة في ناحية فافين، للإدلاء ببيان؛ استنكاراً لجريمة قتل الإعلامية في لجنة المرأة بمجلس دير الزور المدني، منال المزعل.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل عضوة المجلس، غزال علو، جاء فيه:

"تشهد المناطق السورية منذ أكثر من عشر سنوات، من عمر الأزمة، كافة أنواع القتل والإبادة بحق النساء في شمال وشرق سوريا، خاصة اللواتي تعرفن على فكر وفلسفة القائد أوجلان، حيث نلن جزءاً من حريتهن المسلوبة من قبل المجتمع الذي مارس ضدهن كل أنواع العنف منذ آلاف السنين، وجميع الفصائل المتطرفة التي توالت على المنطقة مارست الإرهاب على المجتمع عامة وعلى المرأة خاصة".

وأضاف: "حيث قام تنظيم داعش الإرهابي بممارسة سياسة الترهيب والقتل بحق المرأة للنيل من حريتها وكرامتها، وعندما قاومت هذا الإرهاب وواجهته بقوة، جسدياً وأيديولوجياً، أدى ذلك إلى اعتراف هذا التنظيم بقوة المرأة المنظمة التي ضحت بروحها من أجل حرية المجتمع انطلاقاً من ثورة روج آفا /19 تموز/، ثورة المرأة، حيث أصبحت مستهدفة من قبل هذه الجماعات الإرهابية والاحتلال التركي الذي يتبع سياسة ممنهجة في المناطق التي تقع تحت سيطرته، من اعتقال وتعذيب واعتداء جنسي، ومن ثم القتل بطرق وحشية ومن ضمن سياسة الاحتلال هو إعادة إحياء خلايا داعش في شمال وشرق سوريا".

استنكر مجلس المرأة الحرة هذا "العمل الإجرامي بحق الإعلامية منال المزعل"، وطالب جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية بوقف هذه الأعمال الإجرامية بحق المرأة "ونؤكد أن هذا العمل لن يثني المرأة عن استكمال مسيرتها ونضالها في مشروع الأمة الديمقراطية".

في السياق، علّق مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الطبقة على جريمة القتل التي ارتكبت بحق الإعلامية منال صالح المزعل في ريف دير الزور الغربي، بالقول: "يستمر هذا السيناريو ليلاحق المرأة في كل مكان، فهي مستهدفة من قبل الاحتلال ومرتزقته وجماعاته قبل سلطة الذهنية الذكورية، ومن قبل المجتمع وعاداته وتقاليده البالية وقبل كل شيء من الذي كان سبباً في كل ما سبق.

وأضاف: "فالمرأة كل يوم تواجه عنفاً متصاعداً يصل إلى حد القتل بكل بشاعة وفظاعة دون أن ينال قاتلها ومعنّفها جزاءه العادل".

جاء ذلك، في بيان قرأته الإدارية في مكتب التدريب بتجمّع نساء زنوبيا في الطبقة، ماجدة الكريم، أشارت من خلاله إلى جريمة قتل الإعلامية منال صالح المزعل (22 عاماً)، وقالت: "قتلت بدم بارد وعلى طريقة داعش نحراً".

وتساءل تجمّع نساء زنوبيا "كيف لإنسان أن يقتل إنساناً آخر بهذه الوحشية؟، كيف لقاتلها أن ينام قرير العين ودم ضحيته لم يجف بعدُ؟". مؤكداً أن هذه "الجريمة النكراء لا يقبلها الدين ولا العقل ولا أي قانون إنساني، كما شدد "على من ارتكبها أن يحاسب بأقصى العقوبات ليكون عبرة لغيره، ولكل من تسوّل له نفسه لارتكاب مثل هذه الجرائم بحق النساء".

تقدم تجمّع نساء زنوبيا بخالص تعازيه "لذوي المقتولة منال المزعل، راجين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما نعزي أنفسنا لخسارة مناضلة عملت ضمن مؤسساتنا، وكان لها دور في نضال المرأة للوصول إلى الحرية والعدالة".

وعاهد بمواصلة النضال والمقاومة حتى تحرير جميع النساء والمجتمع من الذهنيات الإجرامية، مطالباً في ختام بيانه الجهات المعنية "بإقرار قوانين منصفة للمرأة، وتوحيد مراكز الحماية والأنظمة القائمة عليها، والعمل على تغيير الثقافة المجتمعية لمجتمع خالٍ من العنف وتطبيق الاتفاقات الدولية"، و "إنزال أقصى العقوبات بحق قاتلها "أياً كان، فهذا أقل ما يمكن أن نفعله، إنصافاً لها ولعائلتها التي ثكلت بمقتلها بتلك الطريقة الوحشية".

كما أدانت لجنة المرأة في منطقة السبعة كيلو بدير الزور، الجريمة الشنيعة التي ارتكبت بحق الإعلامية منال المزعل، خلال بيان، قرأته الإدارية في مكتب حقوق الطفل في المجلس المدني، إسراء عكلة.

وقال: "لماذا هذا العنف، لا بارك الله بكم وتبت يداكم التي تلطخت بدمائها الطاهرة". وطالب المحاكم بإنزال أقصى العقوبات بحق القتلة.

(كروب/ي م)

ANHA