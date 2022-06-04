تنظيمات نسائية في كركي لكي تدين هجمات الاحتلال التركي على المنطقة

تجمعت عشرات النساء، صباح اليوم، أمام دار المرأة في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، حول التهديدات والهجمات المستمرة لدولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا.

وتخوض قوات الكريلا ووحدات المرأة الحرة – ستار (YJA STAR) مقاومة تاريخية في زاب ومتينا التابعتين لمناطق الدفاع المشروع ضد جيش الاحتلال التركي الذي أطلق منذ الـ 17 نيسان/ أبريل المنصرم، هجمات ضد الكريلا بالمشاركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

أدانت التنظيمات النسائية في بيانها العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، وهجمات تركيا الاحتلالية على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا وشنكال.

وأكدت وقوفها في وجه كافة هجمات الاحتلال التركي ومخططاته "نحن التنظيمات النسائية سنقف ضد مخططات تركيا سواء على الصعيد العسكري أو السياسي والدبلوماسي"، كما شددت على "أن نساء من كافة المكونات، سنقوي وحدتنا وتنظيمنا ضد الهجمات التي تستهدف قيَمنا الإنسانية".

(ك ع/ي م)

ANHA