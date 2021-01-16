تنظيمات الشبيبة تنضم إلى اعتصام قامشلو في يومه الخامس

وتوافد إلى فعاليات اليوم الخامس لخيمة الاعتصام المنصوبة في مدينة قامشلو، "شبيبة ناحية ديرك، شبيبة حزب سوريا المستقبل بقامشلو، الشبيبة الثورية في ناحية جل آغا".

وكانت الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة، قد نظما اعتصامًا في الحديقة المقابلة لمبنى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمدينة قامشلو، منذ 12 كانون الثاني/ يناير 2021، تحت شعار "حان وقت الحرية بالتأكيد سننتصر"، وذلك دعمًا لحملة الإضراب عن الطعام التي أطلقها المعتقلون السياسيون في السجون التركية، لرفع العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان.

وهتف المتوافدون لدى وصولهم إلى خيمة الاعتصام، بشعارات تحيي المقاومة في السجون التركية، ورددوا "لا حياة بدون القائد".

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلا ذلك إلقاء كلمة من قبل الإداري في تنظيم الشبيبة الثورية بناحية جل آغا، حقي علي، والذي بدوره ندد بالإجراءات التعسفية بحق المعتقلين في السجون التركية، وأكد دعمهم ومساندتهم للمعتقلين السياسيين، وقال: "تركيا لن تكسر إرادتنا وسنبقى صامدين".

وتابع حقي علي: "نحن نرفض التجريد الذي يفرض على القائد عبدالله أوجلان، فهم منذ 22 عامًا يحاولون كسر إرادتنا بأساليبهم، ولكننا نقول لهم إننا لن نرضخ، وسنستمر في فعالياتنا".

وبعد ذلك استمع الحضور إلى تسجيل مكالمات هاتفية للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، مع ذويهم، إذ شددوا خلال حديثهم "على أنهم لا يريدون الحرية لأنفسهم، بل يريدون حرية القائد أوجلان، لأن حرية الشعب الكردي وإرادته تكون بحرية قائدهم"، وأكدوا أنهم سيستمرون في حملة الإضراب عن الطعام إلى أن يتحقق مبتغاهم.

(ه ع/س ر)

ANHA