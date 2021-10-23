تنظيم سباق للجري شارك فيه العشرات من شبيبة بلدة الهول

شارك في مسابقة الجري التي نظمتها هيئة الشباب والرياضة في ناحية الهول, والتي تم تنظيمها تحت اسم الشهيد "ساهر الصويلح" العشرات من الشبيبة, وأعضاء النادي الرياضي.

وتجمع المتسابقون في مدخل بلدة أم حجيرة التابعة لناحية الهول وانطلقوا باتجاه دوار ناحية الهول, وحضرها أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

وعند وصول المتسابقين إلى دوار الناحية ألقت الإدارية في لجنة الشباب والرياضة في مقاطعة الحسكة بسمة محمد كلمة قالت فيها: "نبارك ونهنئ كافة الفائزين في المسابقة, الهدف الرئيس من تنظيم هكذا مسابقات هو إحياء الرياضة".

ومن جانبه بين رئيس نادي الهول الرياضي علاء خلف, أن هذه الخطوة كانت الخطوة الأولى لعدة نشاطات سوف تنظم في ناحية الهول, وتابع قائلاً: "إن الفائزين يمثلون كافة المنطقة"، وشكر خلف في نهاية حديثه جميع القائمين على تنظيم هذا النشاط بناحية الهول.

فيما بارك والد الشهيد ساهر الصويلح, فواز الصويلح تنظيم هذا السباق على المشاركين, وهنأ جميع المتسابقين.

كما تم تقديم درع تذكاري لصورة الشهيد ساهر الصويلح لعائلته، وذلك من قبل لجنة الشباب والرياضة في مقاطعة الحسكة.

واختتمت الفعالية بتوزيع الجوائز على الفائزين في المراتب الأولى.

(ه إ/ل)

ANHA