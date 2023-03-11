الدوري حمل اسم "دوري شهداء مقاومة زركان"، وتقام مبارياته على أرضية ملعب " القائد" في قرية الدلاوية بريف زركان بمقاطعة الحسكة.

وتشارك الفرق الـ16 في الدور بنظام المجموعات(4 فرق).

وأقيمت اليوم أولى مبارياته، وكانت المباراة الأولى بين فريقي "بسيس" و" تل أمير" وشهدت حماساً كبيراً، إلا أن الحظ لم يحالف فريق تل أمير، كون الفائز كان الفريق الخصم بنتيجة 0/1

وبدأت المباراة الثانية بين فريق "أصدقاء ريبو " و فريق "الشبيبة الثورية " لناحية زركان بكل شغف وإصرار على الفوز بين الفريقين وفي النهاية فاز فريق أصدقاء ريبو بنتيجة 3/1.

وفي نهاية المباراتين قدمت اللجنة المنظمة جائزة أفضل لاعب في المباراتين للاعب " أحمد أعبيدو" من فريق " تل أمير".

ومن المقرر أن تستمر المباريات الأخرى في الدوري خلال الأيام القادمة ويختتم الدوري بتتويج بطله.

(سـ)

ANHA